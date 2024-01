Europa este în complicații energetice - Ce înseamnă decizia americană privind GNL? Piața energiei din Europa evolueaza intr-o ecuație dificila cu multe variabile, in special in ceea ce privește opțiunile de gaze naturale. Și in timp ce in mai puțin de doi ani a reușit sa-și elimine aproape dependența de gazele naturale rusești, o noua serie de provocari apare, scrie energypress.gr. De fapt, dependența de GNL american, care era considerat mana din cer, risca sa se transforme intr-un bumerang. Vineri, Casa Alba și-a anunțat decizia de a inceta aprobarea noilor licențe de export de gaz natural lichefiat sau GNL, pe fondul reacțiilor alegatorilor ecologici. Aceasta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

