Cancelarul german Olaf Scholz cere ca Uniunea Europeană să finalizeze crearea unei uniuni bancare şi a pieţelor de capital Scholz a afirmat duminica, la o conferinta la Berlin pentru delegatii europeni ai partidului sau social-democrati (SPD), ca aceasta este o problema cheie pentru cresterea economica si crearea de locuri de munca in Europa. Piata unica este mult prea fragmentata, mai ales cand vine vorba de probleme financiare, motiv pentru care UE, cu peste 400 de milioane de locuitori, nu isi poate folosi pe deplin puterea, a spus el. ”De aceea trebuie sa finalizam proiectul european, astfel incat companiile europene sa poata creste”, a spus Scholz. Planul de a crea o piata unica a capitalului a fost discutata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

