Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus joi impunerea de taxe vamale la cerealele importate din Rusia, care sunt in prezent scutite, spre nemultumirea fermierilor din UE, transmite AFP, citat de AGERPRES. "Am pregatit o propunere de crestere a taxelor vamale la importurile de…

- Kievul este pregatit sa accepte noi restrictii cu privire la importurile de produse agricole ucrainene, pentru a calma o disputa politica cu Polonia, dar in paralel Uniunea Europeana trebuie sa interzica exporturile de produse agricole rusesti, care ajung in continuare in blocul comunitar via Belarus…

- Ministrul ucrainean al agriculturii, Mykola Solskyi, subliniaza, intr-o declarație pentru stiripesurse.ro, rolul in creștere al Dunarii pentru exporturile din Ucraina. Țara vecina, aflata in plin razboi cu Rusia, are planuri mari in privința Dunarii, dupa cum a dezvaluit publicația Bloomberg, iar Romania…

- Comisia Europeana a declarat ca practica anticoncurentiala a avut loc intre 2013 si 2019, cand PPC a abuzat de dominatia sa pe piata angro de energie electrica din Grecia, vanzand energie electrica generata de centralele sale termice la preturi sub costurile variabile ale acestora. Institutia UE a trimis…

- Florin Barbu a fost intrebat duminica, la Antena 3 CNN, cat a pierdut agricultura romaneasca din cauza razboiului din Ucraina. “In momentul de fata stim foarte bine ca atunci cand a inceput razboiul in Ucraina, Rusia a inceput acest razboi absurd in Ucraina, practic piata de cereale la nivel mondial…

- Scholz a afirmat duminica, la o conferinta la Berlin pentru delegatii europeni ai partidului sau social-democrati (SPD), ca aceasta este o problema cheie pentru cresterea economica si crearea de locuri de munca in Europa. Piata unica este mult prea fragmentata, mai ales cand vine vorba de probleme financiare,…

- Regimul de la Kremlin s-a declarat „dispus”, sambata, sa discute cu Uniunea Europeana despre livrari de gaze rusești, conform vicepremierului rus, Aleksandr Novak, fara sa existe vreo astfel de intenție sau sugestie din partea europenilor, conform agențiilor de presa rusești, preluate de Reuters.

- Exporturile de cereale prin Portul Constanța au atins un nivel record, in 2023, datorita majorarii livrarilor de cereale provenite din Ucraina, care au ajuns sa reprezinte 40% din livrari. Majorarea exporturilor prin Portul Constanța a avut loc pe fondul proiectelor de imbunatatire a infrastructurii…