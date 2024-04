Stiri pe aceeasi tema

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au luat act, marti, de scrisoarea presedintelui Klaus Iohannis prin care informeaza Parlamentul ca a aprobat participarea Armatei Romaniei la doua operațiuni de securitate maritima (ale UE și SUA) din Orientul Mijlociu desfașurata pe…

- Poliția Capitalei a emis ordin de restricție impotriva soțului Dianei Șoșoaca. Senatoarea SOS Romania a acuzat ca soțul sau o intimideaza și ca a agresat-o in trecut. Emiterea ordinului de protecție a venit dupa ce senatoarea a sesizat poliția cu privire la faptul ca soțul sau ar fi agresat-o ”din punct…

- Delegatia din Timis a votat in unanimitate impotriva aliantei electorale cu PSD la Consiliul National Extraordinar al PNL de duminica seara. Toti cei 21 de delegati ai judetului Timis au votat impotriva acestei aliante pe care liberalii timiseni o considera nefireasca, anunta filiala intr-un comunicat…

- Romania will likely return to international debt markets later this year because of strong investor appetite for bonds, Treasury Chief Stefan Nanu said, according to Bloomberg. The eastern European nation has already raised over $8 billion in both dollar and euro-denominated debt, Nanu said in an…

- Delegația austriaca nu a mai votat impotriva manifestului electoral al Partidului Popular European care cere aderarea cat mai curand posibil a Romaniei la spațiul Schengen. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat ”o victorie pentru Romania”. Manifestul electoral al Partidului Popular European, care…

- Comasarea alegerilor pe care o propun PSD si PNL este o „crima impotriva democratiei”, afirma președintele USR, Catalin Drula, acuzandu-i pe Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca, liderii coaliției, ca vor „instaurarea partidului unic in Romania”. Liderul Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat ca alianța…

- Douasprezece perchezitii au loc, luni, in judetele Ilfov si Mures, intr-un dosar privind scolarizarea fictiva a unor cetateni italieni care au obtinut ilegal diplome pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist in UE, fara a cunoaste limba romana si fara a frecventa cursurile sau stagiile…