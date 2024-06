Diana Șoșoacă atacă pensionarii: „Au votat împotriva intereselor României” Diana Șoșoaca a fost online pe rețelele de socializare aproape toata ziua, duminica. Ea a rugat intreaga populație sa iasa la vot, dar a facut și afirmații acide la adresa pensionarilor. Candidata la funcția de Primar General, Senatoarea Diana Șoșoaca a spus despre pensionarii din Romania ca ar fi votat contra intereselor țarii si impotriva […] The post Diana Șoșoaca ataca pensionarii: „Au votat impotriva intereselor Romaniei” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Senatoarea Diana Sosoaca i-a indemnat, duminica, la iesirea de la urne, pe tinerii si pe romanii care se afla in diaspora sa iasa la vot. Aceasta i-a atacat și pe pensionari, despre care considera ca au votat contra intereselor țarii.

