- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a atras atentia, in discursul rostit la reuniunea anuala a Yalta European Strategy, ca "Rusia face totul pentru a infrange rezistenta Ucrainei, a Europei si a lumii in 90 de zile de iarna", informeaza News.ro.Volodimir Zelenski a precizat ca "aceasta va fi…

- Razboi in Ucraina, ziua 196. Ucrainenii au respins mai multe atacuri ale rușilor in regiunea Donețk și au reușit sa recucereasca mai multe sate din sudul țarii, anunța surse din Ucraina și din SUA. Volodimir Zelenski, a salutat apelul agenției nucleare a

- Italia a importat aproximativ 40% din gazul sau din Rusia inainte de izbucnirea razboiului din Ucraina, dar a inceput rapid sa caute surse alternative de aprovizionare si sa incerce sa isi reduca dependenta de Moscova. Potrivit unui plan guvernamental anuntat marti, temperatura din blocurile de apartamente…

- Bombardarea centralei nucleare de la Zaporojie de catre Forțele Armate ale Ucrainei (AFU) reprezinta o amenințare reala la adresa securitații nucleare nu numai a republicii in sine, ci și a Europei, a afirmat in Ambasada Rusiei la Washington, intr-un mesaj publicat duminica pe canalul de Telegram…

- Forțele rusești au decis probabil sa atace frontal Avdiivka de pe teritoriul ocupat al regiunii Donețk, in loc sa aștepte ca forțele ucrainene sa se retraga din pozițiile defensive pregatite ca urmare a operațiunilor rusești de invaluire la nord-est de localitate, se arata in evaluarea publicata in…

- Președintele rus s-ar fi bucurat dupa ce armata sa a ocupat Lisiciansk, ocupand astfel regiunea Lugansk din estul Ucrainei. Inaintea declanșarii a doua noi ofensive, ar fi ordonat o pauza operaționala, susține Institutul pentru Studiul Razboiului (ISR) din Ucraina. Conform acestuia, ocupanții pregatesc…

- Ceea ce trebuia sa fie o vacanța de zece zile intr-o stațiune egipteana insorita de la Marea Roșie pentru managerul ucrainean Oleksandr Golovkin și familia sa, a durat mai mult de 100 de zile, ceea ce i-a pus pe cei care acum sunt refugiați in incertitudine, in condițiile in care razboiul din țara lor…