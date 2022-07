Ucraina se pregateste sa atace Peninsula Crimeea de la Marea Neagra, anexata de Rusia in 2014, precum si Flota Rusa de la Marea Neagra stationata acolo, potrivit unui oficial guvernamental ucrainean, citat marti de agentia DPA și Agerpres. „Primim capabilitati anti-nava si mai devreme sau mai tarziu vom viza flota”, a declarat unul dintre vice-ministrii ucraineni ai apararii, Volodimir Havrilov, pentru ziarul The Times in timpul unei vizite la Londra. „Rusia va trebui sa paraseasca Crimeea daca ei doresc sa existe ca tara”, a adaugat el. Potrivit lui Havrilov, alungarea trupelor rusești de pe…