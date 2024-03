Ioan Ovidiu Sabău: „Ne-au taxat la fiecare greșeală făcută”

Antrenorul formației Universitatea Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, nu a uitat nici acum înfrângerea din februarie, de pe teren propriu, în fața arădenilor de la UTA,... The post Ioan Ovidiu Sabău: „Ne-au taxat la fiecare greșeală făcută” appeared first on Special Arad ·… [citeste mai departe]