- Kremlinul a apreciat luni ca ideea unor negocieri de pace in Ucraina fara participarea Rusiei este ridicola, transmite Reuters, conform Agerpres. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca spera sa gazduiasca in primavara un summit in Elvetia, pentru a discuta cu aliatii viziunea Kievului…

- Presedintele rus Vladimir Putin va face o vizita oficiala in Turcia pe 12 februarie, țara membra NATO, unde se va intalni cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat miercuri un oficial turc, citat de Reuters.Calatoria marcheaza prima vizita a lui Putin intr-o tara NATO de cand Rusia a invadat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a emis luni, 22 ianuarie, un decret in care enumera regiunile din Rusia locuite, potrivit lui, "istoric" de ucraineni si a cerut ca drepturilor acestora sa fie respectate, intr-un text despre care se crede ca va starni furia Moscovei, scrie agenția France Presse,…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu publicat luni de revista The Economist ca ideea ca Rusia a castigat razboiul este doar o "perceptie" si ca in realitate Moscova inca sufera pierderi grele pe campul de lupta. In cautare de resurse si de sprijin occidental, el a aratat ca centrul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu publicat luni ca ideea conform careia Rusia castiga razboiul este doar un "sentiment" si ca Moscova sufera in continuare pierderi grele pe campul de lupta, informeaza Reuters, citat de Agerpres.Intervievat de The Economist, presedintele…

- Rusia a confirmat marti ca una dintre navele sale a fost avariata intr-un atac al Kievului in Crimeea anexata, o noua palma aplicata Moscovei la Marea Neagra, salutata de catre presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP.Presedintele rus Vadimir Putin a fost informat de catre ministrul…

- Rusia și-a anunțat intenția de a „ocoli” noile sanctiuni impuse de catre Uniunea Europeana fața de comerțul cu diamante rusești, considerat foarte profitabil pentru Moscova și o sursa de finanțare a ofensivei rusești in Ucraina, relateaza AFP, potrivit News.ro. Tari din Occident au adoptat un numar…

- Președintele rus Vladimir Putin ar prefera un președinte american care sa fie "mai constructiv" fața de Rusia și care sa ințeleaga "importanța dialogului" dintre cele doua țari, a declarat vineri, 15 decembrie, Kremlinul, prin vocea purtatorului sau de cuvant, potrivit Politico.Intrebat daca Putin ar…