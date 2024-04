Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca peste 3,2 milioane de persoane au primit cetatenia rusa in „Novorusia”, cum denumeste Rusia ansamblul celor patru regiuni ucrainene pe care le-a anexat in septembrie 2022, Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, dar pe care din punct de vedere militar…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a revendicat marti, 2 aprilie, cucerirea a peste 400 de kilometri patrati de teritoriu in Ucraina de la inceputul acestui an, scrie AFP, notand ca in ultimele luni trupele ruse au reușit sa avanseze in condițiile in care Kievul se confrunta cu lipsa de soldați…

- Moscova nu vede in prezent posibilitati de a negocia cu Ucraina un acord de incetare a ostilitatilor sau un summit de pace pe care Elvetia s-a aratat interesata sa il organizeze, afirma ambasadorul rus la institutiile ONU din Geneva, Ghennadi Gatilov, citat de agenția spaniola de presa EFE și Agerpres."Este…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat luni ca atentatul terorist de vineri de la o sala de concerte de langa Moscova, revendicat de gruparea Statul Islamic (SI), a fost comis de „islamisti radicali” care, potrivit acestuia, au incercat sa fuga in Ucraina, relateaza AFP si dpa. „Stim ca (aceasta)…

- Intr-un incident șocant, un individ necunoscut pare sa profaneze mormantul parinților președintelui rus Vladimir Putin din cimitirul Serafimovsky din Sankt Petersburg, urinand pe el, scriu Sky News și site-ul latelesty.com.Gestul fost filmat și a devenit rapid viral pe rețelele de socializare.Cu toate…

- Kremlinul a anunțat ca nu va discuta public condițiile prevazute intr-un tratat de pace elaborat in primele luni ale razboiului din Ucraina, dupa ce publicația americana Wall Street Journal (WSJ) a dezvaluit vineri, 1 martie, detalii ale acestei propuneri de acord, scrie The Moscow Times.WSJ a relatat…

- „Sa fiu sincer, am crezut ca se va comporta mai agresiv”, a spus Putin, potrivit Reuters, la cateva zile dupa interviu.Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca a fost surprins de lipsa intrebarilor incisive in timpul interviului acordat jurnalistului conservator american Tucker Carlson.Putin a…