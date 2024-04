„Nu are niciun sens”. Kremlinul contestă conferința de pace în Ucraina pregătită de Elveția, în timp ce Putin o ia în derâdere Purtatorul de cuvant al Kremlinului a afirmat joi ca discutiile de pace in Ucraina in absenta unei delegații a Moscovei nu au „niciun sens”, in timp ce liderul rus Vladimir Putin a luat in deradere organizarea unei astfel de conferințe de Elveția.Kremlinul, parte agresoare in razboiul din Ucraina, insista sa-și impuna propria voința asupra finalului acestei varsari de sange la care se deda inca din primavara anului 2014.„Am spus de multe ori ca un proces de negociere fara Rusia nu are niciun sens”, a declarat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intrebat despre initiativa luata… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a afirmat joi ca discutii privind Ucraina in absenta Rusiei nu au niciun „sens”, dupa ce Elvetia a anuntat cu o zi inainte ca va organiza o astfel de conferinta in iunie fara reprezentare rusa, noteaza AFP. „Am spus de multe ori ca un proces de negociere fara Rusia nu are niciun sens”, a declarat…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a revendicat marti cucerirea a peste 400 de kilometri patrati de teritoriu in Ucraina de la inceputul acestui an, informeaza AFP, care mentioneaza ca trupele ruse reusesc sa preia initiativa in fata soldatilor ucraineni lipsiti de munitie, informeaza AGERPRES…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti, 2 aprilie, ca peste 3,2 milioane de persoane au primit cetatenia rusa in "Novorusia", cum denumeste Moscova ansamblul celor patru regiuni ucrainene pe care le-a anexat in septembrie 2022, Donetk, Luhansk, Herson si Zaporojie, dar pe care din punct de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca peste 3,2 milioane de persoane au primit cetatenia rusa in „Novorusia”, cum denumeste Rusia ansamblul celor patru regiuni ucrainene pe care le-a anexat in septembrie 2022, Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, dar pe care din punct de vedere militar…

- Moscova nu vede in prezent posibilitati de a negocia cu Ucraina un acord de incetare a ostilitatilor sau un summit de pace pe care Elvetia s-a aratat interesata sa il organizeze, afirma ambasadorul rus la institutiile ONU din Geneva, Ghennadi Gatilov, citat de agenția spaniola de presa EFE și Agerpres."Este…

- Kremlinul a apreciat luni ca ideea unor negocieri de pace in Ucraina fara participarea Rusiei este ridicola, transmite Reuters, conform Agerpres. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca spera sa gazduiasca in primavara un summit in Elvetia, pentru a discuta cu aliatii viziunea Kievului…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a emis luni, 22 ianuarie, un decret in care enumera regiunile din Rusia locuite, potrivit lui, "istoric" de ucraineni si a cerut ca drepturilor acestora sa fie respectate, intr-un text despre care se crede ca va starni furia Moscovei, scrie agenția France Presse,…

- Financial Times: Rusia ar putea planifica o ofensiva majora in 2024Rusia ar putea planifica o ofensiva majora pe frontul din Ucraina in vara lui 2024. Financial Times sustine acest lucru intr-un articol, citat de Rnc-Ukraine. Articolul, care citeaza fortele de securitate ucrainene, scrie ca obiectivul…