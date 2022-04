Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de civili au fost ucisi in zilele in care trupele ruse au ocupat Sumi, oras in nordul Ucrainei, in timp ce mai multi localnici, al caror numar exact nu este cunoscut, sunt dati disparuti, a declarat miercuri seful administratiei militare din regiunea omonima, Dmitro Jivitki, citat de EFE…

- Operațiunile rusești continua sa se concentreze asupra regiunii Donbas, Mariupol și Nikolaiev, susținute de lansarea continua de rachete de croaziera in Ucraina de catre forțele navale rusești. Se așteapta ca activitatea aeriana rusa sa creasca in sudul și estul Ucrainei. In Odesa a fost declarata stare…

- Cu decizia de a intra in razboi cu Ucraina, Vladimir Putin „si-a scurtat clar zilele la putere”, a declarat Leonid Volkov, un apropiat al lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al presedintelui rus, noteaza AFP, citata de Agerpres. Prin invadarea Ucrainei, „Putin a facut sa scada in mod clar probabilitatea…

- Papa Francisc a calificat, duminica, conflictul din Ucraina „masacru fara sens” si a cerut liderilor sa opreasca „acest razboi dezgustator”, scrie Le Figaro. „Agresiuena violenta contra Ucrainei nu se opreste din pacate”, a declarat suveranul pontif in fata a mii de persoane din Piata Sfantul Petru,…

- Situație disperata la Mariupol. Cadavre sunt ingropate intr-o groapa comuna in orasul situat in sudul Ucrainei, asediat de mai multe zile de forte ruse, relateaza CNN. Aflat sub intense bombardamente din partea forțelor ruse, orașul ucrainean Mariupol a inregistrat cel puțin 1.170 de civili uciși de…

- Cel putin 40 de militari si aproximativ zece civili au fost ucisi, joi, in invazia ruse a Ucrainei, declara presei Oleksii Arestovici, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. ”Stiu ca peste 40 de militari ucraineni au fost ucisi, iar alte cateva zeci au fost raniti…

- Prețul petrolului a atins, luni, cel mai ridicat nivel din ultimii șapte ani. Cauza ar fi temerile ca o posibila invazie a Ucrainei de catre Rusia ar putea declanșa sancțiuni americane și europene care ar perturba exporturile de la cel mai mare producator mondial pe o piața deja restransa. Cotația țițeiului…

- Moscova a incercat sa explice de ce Vladimir Putin a folosit la adresa Ucrainei o expresie care a provocat scandal, fiind interpretata de mulți drept o referința la viol. Declarația a fost facuta de președintele rus in timpul intalnirii cu Emmanuel Macron, in condițiile in care subiectul discuției era…