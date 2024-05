Sase cadavre au fost descoperite intr-o singura zi in raul Tisa, la granita dintre Romania si Ucraina. Patru dintre cadavre se aflau pe partea ucraineana, iar celelalte doua pe partea romana. Barbații din Ucraina continua sa fuga de razboi. Unii trec ilegal granita in Romania, fie prin raul Tisa, fie prin munti, iar multi dintre […] The post Descoperire șocanta la granița Romaniei. Cadavrele a șase ucraineni, gasite in raul Tisa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .