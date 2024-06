Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Joe Biden permite Ucrainei sa atace teritoriul Rusiei cu armament și muniție de provenineța americana, dar nu și cu rachetele ATACMS cu raza lunga de acțiune. „Acest lucru nu se aplica rachetelor ATACMS sau loviturilor cu raza lunga de acțiune, dar este conceput pentru a permite Ucrainei…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, ar fi acordat Ucrainei permisiunea sa foloseasca armele americane pentru a lovi ținte din Rusia, dar doar in apropierea regiunii Harkov, relateaza BBC. „Președintele a dat indicații, recent, echipei sale sa se asigure ca Ucraina poate folosi armele americane in…

- Rusia se va vedea nevoita sa impinga fortele ucrainene mai inapoi si sa extinda ceea ce ea considera a fi o „zona tampon” in interiorul Ucrainei daca Kievul primește de la SUA sisteme avansate de rachete ghidate ATACMS cu raza de actiune mai lunga.

- Noul ajutor militar din partea SUA ofera Ucrainei potențialul de a relua inițiativa in lupta impotriva invaziei Rusiei, a declarat președintele Volodimir Zelenski. „Cred ca acest sprijin va intari cu adevarat forțele armate ale Ucrainei”, a declarat Zelenski duminica, pentru postul american NBC. Pachetul…

- Tentativa bancii austriece Raiffeisen de a-și vinde businessul din Rusia este aproape de un nou eșec, dupa ce Banca Centrala Europeana a indicat ca intenționeaza sa impuna reduceri semnificative ale activitații, potrivit agenției Bloomberg. Dupa ofensiva totala a Rusiei impotriva Ucrainei, declanșata…

- Fostul comandant al Comandamentului Forțelor Intrunite din Marea Britanie a avertizat ca Ucraina s-ar putea confrunta cu o infrangere din partea Rusiei in 2024. Generalul Sir Richard Barrons a declarat pentru BBC ca exista un „risc serios” ca Ucraina sa piarda razboiul in acest an. Motivul, spune el,…

- Peste 13.000 de „mercenari straini” au mers pe front sa lupte de partea Ucrainei de la inceputul invaziei ruse, potrivit datelor ministerului rus al Apararii, preluate de ambasada rusa de la București. Din Romania ar fi plecat 784 de „mercenari”, dintre care 349 ar fi fost uciși. „Ministerul Apararii…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat luni ca Ucraina face parte din Rusia și a exclus discuțiile de pace cu actuala conducere ucraineana. Medvedev a aparut imbracat intr-o ținuta de tip nord-coreean și a ținut un discurs pe fundalul unor harți care arata viziunea Rusiei de distrugere a Ucrainei.…