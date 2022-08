Ucraina: Cel puţin trei morţi şi zece răniţi într-un atac la Harkov Cel putin trei persoane au fost ucise si zece ranite miercuri intr-un bombardament rus asupra orasului Harkov, a anuntat primarul orasului, precizand ca atacul a provocat un incendiu, relateaza AFP. ‘In prezent, informatiile indica trei morti si zece raniti’, a declarat Igor Terekhov pe Telegram.’Este un incendiu puternic la locul atacului intr-un bloc de apartamente’, a adaugat el. Situat la aproximativ 40 de kilometri de granita cu Rusia in nord-estul Ucrainei, orasul Harkov este atacat in mod constant de armata rusa inca de la inceputul invaziei, la sfarsitul lunii februarie, dar trupele rusesti… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Opt oameni au fost uciși și patru au fost raniți in urma bombardamentelor rusești asupra orașului Toretsk, din estul Ucrainei, in regiunea Donețk, a declarat joi guvernatorul regional, citat de Digi24. Obuzul a lovit o stație de transport public unde oamenii s-au adunat, a scris guvernatorul Pavlo Kyrylenko…

- Vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, a publicat pe contul sau de Telegram o harta cu teritoriul Ucrainei impartit de mai multe tari, printre care si Romania. Harta lui Medvedev arata ca Ucraina ar mai ramane doar cu teritoriile din jurul capitalei Kiev, in…

- O racheta rusa a lovit vineri noapte orasul Ciuhuiiv, din regiunea Harkov (nord-estul Ucrainei), atac soldat cu moartea a trei persoane si ranirea altor trei, a declarat sambata guvernatorul regional Oleg Sinehubov, scrie News.ro. Atacul a avariat o cladire rezidentiala cu doua etaje, o scoala si un…

- Razboi in Ucraina, ziua 125. Rusia a lansat, luni, un atac cu rachete asupra unui centru comercial din Kremenciuk, regiunea Poltava. Cel puțin 10 persoane au murit și 40 au fost ranite. Liderii G7 anunta sustinere financiara pentru Ucraina si intensificar

- Cincisprezece persoane, intre care un copil de opt ani, au fost ucise sub focul artileriei ruse in regiunea Harkiv (nord-estul Ucrainei), a anuntat guvernatorul, relateaza AFP.”Cincisprezece persoane au murit si 16 au fost ranite. Acestea sunt consecintele teribile ale bombardamentelor rusesti in plina…

- Pana duminica dimineata, 262 de copii au fost ucisi si 467 au fost raniti in urma invaziei ruse din Ucraina, potrivit ultimelor cifre de la Rada Suprema, parlamentul ucrainean, informeaza The Guardian. Aceste cifre nu sunt definitive, a spus parlamentul pe Telegram: Numarul adevarat este probabil semnificativ…

- UPDATE 2 Rusia „nu inceteaza sa desfașoare operațiuni ofensive” in zonele estice ale Ucrainei, a anunțat luni, Statul Major General al Forțelor Armate ucrainene, potrivit CNN. In regiunea Harkov, in nord-est, rușii au tras asupra zonelor din nord și nord-estul orașului, au declarat reprezentanții armatei…

- Agenția rusa RIA Novosti anunța ca cinci persoane au murit in urma unor bombardamente ale armatei ucrainene in centrul orașului Donețk. Potrivit primarului orașului, Aleksey Kulemzin, forțele armate ale Ucrainei au tras, printre altele, asupra a doua școli și a unei sali de sport. Pe canalul sau…