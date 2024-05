Atacuri cu drone ucrainene s-au soldat cu sase morti si 35 de raniti in regiunea Belgorod din Rusia. Anunțul a fost facut luni guvernatorul regiunii, Viaceslav Gladkov, relateaza Reuters. Atacul a avut loc in apropierea satului Bezezovka si a vizat doua autobuze care transportau persoane, sustine Viaceslav Gladkov, conform news.ro. Un barbat se afla in stare critica, iar doi copii au rani superficiale, a adaugat el. Regiunea Belgorod, care se invecineaza cu Ucraina, a fost atacata in mod repetat de armata ucraineana in ultimul an. Pe de alta parte, atacuri cu drone rusesti, de data aceasta, au…