Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken și ministrul rus de externe Sergei Lavrov se vor întâlni vineri la Geneva pentru o noua runda de discuții pe fondul temerilor tot mai mari privind o invazie a Ucrainei de catre Rusia. Discuțiile diplomatice de pâna acum nu au dus însa…

- Presedintele american Joe Biden a prezis, miercuri, ca Rusia va actiona in privinta Ucrainei, spunand ca Moscova va plati scump pentru o invazie la scara larga, dar sugerand ca in cazul unei "incursiuni minore" costul ar fi mai mic, relateaza Agerpres.Comentariile sustinute de Joe Biden intr-o conferinta…

- ''Exista o cale a dialogului si a diplomatiei pentru a incerca sa rezolvam unele dintre aceste diferente si sa evitam confruntarea", a declarat Blinken la CNN.''Cealalta cale este cea a confruntarii si a consecintelor masive pentru Rusia, daca aceasta isi repeta agresiunea asupra Ucrainei. Urmeaza sa…

- Presedintele american Joe Biden a discutat la telefon cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski in weekend, la cateva zile dupa ce a discutat cu presedintele rus Vladimir Putin si i-a dat asugurari ca Statele Unite si aliatii lor din NATO "vor reactiona energic" in cazul in care Rusia invadeaza Ucraina,…

- ''In ceea ce priveste Ucraina, ne sunt prezentate noi provocari. Inviolabilitatea frontierelor este un bun pretios si nenegociabil', a afirmat cancelarul social-democrat.Acest avertisment clar adresat Rusiei este mai degraba neobisnuit pentru un mesaj de Anul Nou adresat in mod traditional chestiunilor…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat vineri ca a discutat telefonic cu noul cancelar german Olaf Scholz despre tensiunile dintre Rusia si Ucraina, transmite AFP citata de Agerpres. "Am vorbit astazi cu cancelarul german Olaf Scholz pentru a-l felicita. Astept cu nerabdare sa lucrez…

- Trimiterea de trupe americane pentru a apara Ucraina de un atac rusesc „nu este luata în calcul” pentru ca tara nu face parte din NATO, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden.„Ideea ca SUA sa recurga unilateral la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei…

- Presedintele rus Vladimir Putin a numit marti extinderea infrastructurii militare a NATO in Ucraina drept "o linie rosie" pe care el spera sa nu fie depasita, exprimandu-si in acelasi timp ingrijorarea cu privire la exercitiile militare care au loc langa granitele Rusiei, informeaza Reuters, relateaza…