- Comandantul-sef al fortelor armate ucrainene, Valeri Zalujnii, i-a comunicat miercuri seara telefonic sefului Statului Major Interarme al SUA, Mark Milley, ca Ucraina a reusit sa preia „initiativa strategica” in teatrele de operatiuni, potrivit EFE. „Am vorbit despre situatia de pe front. Am reusit…

- La inceputul ”Operațiunii speciale”, Rusia a mobilizat aproximativ 200.000 de soldați, care au fost trimiși in Ucraina. La un an și 3 luni de la inceputul razboiului, Ucraina anunța ca a ucis peste 200.000 de soldați ruși, ceea ce ar insemna ca primul val de soldați ai Rusiei au pierit in acest razboi,…

- Povestea Elei, moscovita de 34 de ani care a citit o carte in ucraineana in avion, apoi a fost reținuta de poliție la sosire, a fost publicata de canalul de Telegram „Ostrojno, novosti” (n.r. Atenție, știri) și preluata de portalul rusesc News.Alți pasageri ai cursei Pobeda de la Moscova la Vladivostok…

- Razboi in Ucraina, ziua 451. Batalia intensa pentru Bahmut continua. Forțele ucrainene au preluat inițiativa pe campul de lupta si au avansat considerabil pe flancuri, o spun mai multi experti occidentali in razboi.

- Date de ultima ora de pe front. Aproape 700 de militari rusi au fost ucisi in Ucraina in ultimele 24 de ore (armata ucraineana)Fortele ucrainene au lichidat 690 de invadatori ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul militarilor armatei ruse ucisi pe front, de la inceputul razboiului, a ajuns…

- Generalul american Mark Milley, seful Statului Major Interarme din SUA, a declarat pentru "Defense One" ca este puțin probabil ca Ucraina sa alunge toate forțele ruse de pe teritoriul sau in cursul acestui an, subliniind ca aceasta este o sarcina foarte dificila."Nu cred ca acest lucru se va face…