Ucraina a primit de la Republica Moldova o reducere de 27% la tranzitarea produselor agricole

Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova ar trebui sa se decupleze de Ucraina in procesul de aderare la UE, pentru ca sunt situații total diferite. Moldova este cel puțin la fel de nepregatita pe cat era Romania cand a inceput negocierile de aderare. Sunt declarațiile gazetarului și scriitorului roman, Cristian Tudor Popescu,…

- Se pune la cale planul pentru deminarea din Marea Neagra: Turcia, Romania și Bulgaria incep consultarile Romania, Turcia si Bulgaria doresc sa semneze luna viitoare un tratat comun prin care sa fie constituita o Forta de deminare in Marea Neagra, informeaza Rador Radio Romania. Ministrul roman al apararii,…

- Se pune la cale planul pentru deminarea din Marea Neagra: Turcia, Romania și Bulgaria incep consultarileRomania, Turcia si Bulgaria doresc sa semneze luna viitoare un tratat comun prin care sa fie constituita o Forta de deminare in Marea Neagra, informeaza Rador Radio Romania.Ministrul roman al apararii,…

- Negocierile au incetat sa mai joace un rol principal in procesul de reintegrare a Transnistriei in componenta Republicii Moldova, a declarat la postul local de televiziune TV8 vicepremierul moldovean Oleg Serebrian, relateaza agenția Rador Radio Romania."Rusia și Ucraina au acum prioritați diferite.…

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a participat luni, la deschiderea seminarului privind Uniunea Europeana si politica de extindere, cu titlul Necessary And (Im)Possible: What The Eu Really Thinks About Enlargement, eveniment organizat de think-tank-urile European Council for Foreign Relations…

- Consilierul pentru comunicare al ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Igor Zaharov, a declarat ca Chișinaul nu a extradat și nu intenționeaza sa extradeze ucrainenii de varsta militara fugiti din Ucraina.In plus, Kievul nu a facut o astfel de solicitare, a declarat acesta la Radio…

- Noua lege a minoritatilor nationale din Ucraina nu reprezinta o solutie corespunzatoare pentru minoritatile din aceasta tara, iar in unele cazuri creeaza confuzie - se arata intr-un comunicat al Uniunii Federative a Nationalitatilor Europene (FUEN), dat publicitatii in cusul zilei de joi, inforemaza…

- Insarcinatul cu afaceri al Cehiei in Federatia Rusa, Ondrejka, a fost convocat la Ministerul de Externe al Rusiei, conform Ria Novosti, scrie Rador Radio Romania.Diplomatului i-a fost inmanata o nota de protest, ca raspuns la demersul MAE al Cehiei in legatura cu lovitura asupra localitații ucrainene…