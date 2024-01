Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria, Romania si Turcia intenționeaza sa incheie in aceasta saptamana un acord de cooperare pentru deminarea Marii Negre, a anuntat ministrul apararii bulgar Todor Tagarev, citat de EFE, potrivit Agerpres. «Razboiul din Ucraina, inceput de Rusia, implica riscuri pentru teritoriul nostru, pentru…

- Vestea vine dupa ce acum trei zile ucrainenii au mai doborat trei bombardiere rusești.Nu este Craciun si pentru rusii care il serbeaza pe 7 ianuarie, asa ca ostilitatile continua, iar forțele ucrainene au avut 48 de ciocniri cu trupele ruse și au respins zeci de atacuri peste linia frontului.Iar toți…

- Turcia anunța ca intentioneaza sa semneze cu Romania si Bulgaria, in luna ianuarie, un plan comun pentru inlaturarea minelor care plutesc in deriva pe Marea Neagra in urma razboiului din Ucraina, a anuntat sambata ministrul turc al apararii, Yasar Guler, dupa mai multe luni de discutii pe acest subiect…

- O fregata a Flotei ruse a Marii Negre a lansat un atac cu patru rachete de croaziera asupra infrastructurii militare din Ucraina, a anuntat miercuri dimineata Ministerul rus al Apararii, citat de Reuters.

- Scandalul otravirilor se extinde in Ucraina: dupa soția lui Budanov, acum și unii angajați ai serviciilor secrete au fost otravițiPe langa soția șefului Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apararii al Ucrainei, Kyrylo Budanov, otravirea cu metale grele a fost detectata la alți cațiva…

- Oleksandr Ștupun, purtator de cuvant al armatei ucrainene, a declarat ca au avut loc mai puține atacuri terestre și mai puține lovituri aeriene asupra Avdiivka, un oraș cu o populație de aproximativ 32.000 de locuitori dinainte de razboi, care se afla sub atac rusesc de mai bine de o luna. In Avdiivka…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat joi ca tara sa a preluat initiativa in Marea Neagra, cu ajutorul dronelor maritime, si a obligat flota militara rusa sa se retraga, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . „Pentru prima data in lume, in Marea Neagra a inceput sa actioneze o flota…

- „Pentru prima data in lume, in Marea Neagra a inceput sa opereze o flota de drone navale – o flota ucraineana”, a scris Zelenski pe Telegram. „Am reusit sa luam fata Rusiei in Marea Neagra”, a spus el. Zelenski a reamintit ca, inca din primele zile ale invaziei Rusiei in Ucraina, in februarie 2022,…