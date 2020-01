Stiri pe aceeasi tema

- Uciderea generalului iranian Qassem Soleimani in urma unui raid american in Irak risca sa "agraveze serios situatia" in Orientul Mijlociu, a afirmat vineri presedintele rus Vladimir Putin in cursul unei convorbiri telefonice cu presedintele francez Emmanuel Macron.

- Uciderea generalului iranian Qassem Soleimani in urma unui raid american in Irak risca sa ''agraveze serios situatia'' in Orientul Mijlociu, a afirmat vineri presedintele rus Vladimir Putin in cursul unei convorbiri telefonice cu presedintele francez Emmanuel Macron, in timp ce Ministerul…

- Președintele american Donald Trump a transmis un mesaj enigmatic Iranului, dupa atacul aerian soldat cu uciderea generalului Soleimani, emisarul Republicii Islamice Iraniene in Irak si liderul Gardienilor Revolutiei.

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman l-a sunat duminica pe presedintele american Donald Trump si a transmis condoleante si sprijin pentru familiile victimelor atacului comis vineri la o baza a Marinei SUA din Pensacola, statul Florida, atac soldat cu trei morti si opt raniti, potrivit…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca afirmațiile sale referitoare la NATO, despre care a spus ca se afla in ”moarte cerebrala”, au reprezentat un semnal de alarma util pentru statele membre ale Alianței, potrivit Reuters.Emmanuel Macron a declarat recent ca tarile europene…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va nominaliza un nou candidat din partea Frantei pentru Comisia Europeana in locul lui Sylvie Goulard doar dupa summitul european de joi si vineri, pentru a incerca mai intai sa rezolve "instabilitatea politica" din cadrul Parlamentului European, a transmis marti…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a insistat in cadrul unei convorbiri telefonice, luni seara, cu Donald Trump asupra ''necesitatii absolute de a impiedica o recrudescenta'' a gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) pe fondul operatiunii lansate de Turcia impotriva kurzilor si al retragerii trupelor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a insistat in cadrul unei convorbiri telefonice, luni seara, cu Donald Trump asupra ''necesitatii absolute de a impiedica o recrudescenta'' a gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) pe fondul operatiunii lansate de Turcia impotriva kurzilor si al retragerii…