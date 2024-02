Surse judiciare afirma pentru autorul acestui material ca Florin Salam ar fi fost ridicat de doi ofițeri judiciari de la domiciliul sau unde se afla impreuna cu soția sa in jurul orei 9 dimineața.

Aceleași surse atrag atenția expresa ca la acest moment Florin Salam nu este reținut in dosarul in care are doar calitatea de suspect, urmand a i se aduce la cunoștința invinuirea in prezența unui avocat ales sau din oficiu.

Concret, acesta a fost preluat de la locuința personala in baza unui mandat de aducere in vederea audierii sale in calitate de suspect, mai transmit sursele mai sus aratate.

