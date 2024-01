Speciala zilei: Am devenit atât de triști unii dintre noi încât am ajuns să urâm chiar și la bucurie

M-am bucurat de victoria cu Sepsi, o victorie pe care am simțit-o până-n măduva oaselor din cauza stresului din finalul partidei, o partidă care, așa... The post Speciala zilei: Am devenit… [citeste mai departe]