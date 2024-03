TUTORIAL VIDEO: Cum completezi Declarația Unică 2024 Cum completez Declarația unica 2024? Asta este o intrebare pe care și-o pun multe persoane care au venituri din activitați independente, chirii, investiți și altele. Termenul de 27 mai se apropie, iar pana atunci trebuie platite taxele declarate in acel formular 212. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

