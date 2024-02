Primaria Poarta Alba, judetul Constanta: Au inceput lucrarile pentru viitorul bloc de locuinte tip ANL Pe 01.02.2024, a avut loc predarea catre constructor a amplasamentului pe care va fi amplasat viitorul bloc de locuinte tip ANL, in comuna Poarta Alba, judetul Constanta.Lucrarile erau planificate sa inceapa dupa data de 12.02.2024, iar cladirea va avea un regim de inaltime de P 3E M si va gazdui un numar de 20 apartamente 10 apartamente cu 2 camere si 10 apartamente cu 3 camere . Blocul se va ridica pe str.Palatului, nr.5 Cartier VIA .Termenul de realizare a serviciilor de proiectare si de exec ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

