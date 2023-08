Ajunul sarbatorii de Sfanta Maria și a Zilei Marinei a adus agitație pe litoral, dar in randul autoritaților și al presei și aproape deloc al turiștilor. O explozie a avut loc in preajma unui dig din Costinești, iar vestea ca ar fi vorba de o mina marina a maturat rapid stațiunea, cam ca valurile puternice care i-au facut pe salvamari sa ridice steagul roșu, semn ca scaldatul in mare este interzis. In același timp, trei oameni dintr-un grup de cinci care au intrat in apa au murit inecați in Mamaia. Turiștii din Costinești n-au fost impresionați. Turiștii nu au fost impresionați de mina care a…