Stiri pe aceeasi tema

- Alocatiile de stat pentru copii achitate in luna ianuarie 2023 au depasit 1,216 miliarde de lei, iar suma medie platita a fost de 336,65 lei pe beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), informeaza AGERPRES . In luna ianuarie 2024, au beneficiat…

- Muzeul Național „Constantin Brancuși” din Targu Jiu organizeaza, sambata, la ora 14.00, vernisajul expoziției de arta grafica europeana intitulata „Omagiu lui Brancuși”, manifestare menita sa marcheze implinirea a 148 de ani de la nașterea marelui sculptor. Vor fi expuse opere originale (gravura si…

- Conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), 71.241 de firme au fost radiate la nivel national in anul 2023, cu 3,26% mai putine comparativ cu anul anterior. Cele mai multe radieri s-au inregistrat in Bucuresti (11.820) și in judetele Cluj (3.726), Timis (3.113), Constanta…

- Presedintii filialelor judetene PNL sunt obligati de conducerea partidului sa candideze la alegerile locale, fie pentru functia de presedintele al Consiliului Judetean, fie pentru primaria resedintei de judet. Decizia a venit la propunerea eurodeputatului Vasile Blaga, au declarat surse liberale pentru…

- Alocatiile de stat pentru copii achitate in luna decembrie 2023 au insumat 1,065 miliarde de lei, iar suma medie platita a fost de 295,48 lei pe beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), informeaza AGERPRES . In luna decembrie a anului trecut,…

- Optsprezece persoane au murit in ultima saptamana din cauza gripei, a informat joi Institutul National de Sanatate Publica, potrivit Agerpres. Conform INSP, in saptamana 15 – 21 ianuarie, au fost raportate 123.464 de cazuri de infectii respiratorii (gripa clinica, IACRS si pneumonii), inregistrandu-se…

- Complexul Muzeal Bistrița-Nasaud va invita, joi 25 ianuarie 2024, ora 17.00 la Galeria de Arta Contemporana la vernisajul expoziției ”URBIS CIVITAS” a artistului bistrițean Sever Moldovan. Sever Moldovan a absolvit Liceul de Arte plastice – Romulus Ladea din Cluj-Napoca in 1977. Dupa absolvirea Facultații…

- Ce iese atunci cand amesteci iubirea, extazul, dorul și confuzia? O nebunie frumoasa sub forma muzicala! Ana Coman va da intalnire in 12 orașe: București, Sibiu, Cluj, Iași, Bacau, Suceava, Craiova, Timișoara, Constanța, Galați, Brașov și Bistrița. La Suceava va ajunge pe 9 martie 2024 la Art Rock Cafe.…