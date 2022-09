Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul estival a fost unul plin de nemulțumiri ale turiștilor legate de condițiile proaste de cazare, diferite de imaginile afișate pe site-urile de rezervari sau de mancare și prețurile platite pentru aceasta.De mizerie sau camere in care nu s-a facut curat s-au plans atat romanii care și-au…

- O turista romanca a avut parte de dezamagirea vieții dupa ce a ales sa iși petreaca concediul la mare in Romania. Aceasta s-a declarat profund dezgustata și a impartașit experiența cu internauții, dupa ce a povestit pe un grup pe Facebook ceea ce i s-a intamplat.

- O turista din Romania a ramas placut surprinsa de serviciile pe care le-a primit in vacanța in Bulgaria, dupa ce a platit 6.000 lei pe un sejur All Inclusive. Aceasta a avut parte de condiții peste așteptarile sale și a impartașit pe un grup de pe Facebook experiența placuta.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca are "rezerve" cu privire la posibilitatea scaderii tarifelor de pe piata energiei prin scaderea taxei pe valoare adaugata, asa cum s-a intamplat in Germania. "Din experienta vazuta in Romania pe alte scaderi de TVA, ulterior, intr-un timp relativ scurt,…

- Avocatul lui Florin Salam, Mihai Dragan, a spus in direct la Romania TV, ca artistul nu a murit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Un autoturism cu numere de BN a fost gasit intr-o parcare din Austria, din pacate, șoferul era mort. In decursul nopții, chiar o romanca a descoperit intr-o parcare din Austria un autoturism cu numere de BN, incarcata de bagaje. ”Azi-noapte in jurul orei 01:30 l-am gasit decedat in mașina. Omul ori…

- Muntii Apuseni au fost inclusi de postul CNN intr-un top cu 17 destinatii din Europa care merita vizitate in acest an, informatia fiind distribuita de Ministerul Turismului din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Experientele romanilor care au ales sa-si petreaca vacanta in Grecia in aceasta vara nu sunt toate placute. In unele cazuri, turistii povestesc ce modalitati inedite au gasit unii patroni de restaurante ca sa le scoata mai multi bani din buzunar celor care le trec pragul. De exemplu, o turista povesteste…