- Avem noi o propunere pentru tine: Roata panoramica de la Turda Arena! Ai acum ocazia sa privești de sus vibe-ul evenimentului, energia și intreaga distracție! Bucura-te de orașul nostru minunat dintr-o perspectiva cu adevarat speciala, Turda Arena ești TU! Acceseaza link-ul și fii la curent cu tot ce…

- Experiența noua de shopping: reducere graduala a prețurilor de la 50% la 90%In data de 12 Aprilie 2024, brandul KSA, inaugureaza un nou magazin in orașul Cluj-Napoca. Noul magazin, KSA Maraști va fi amplasat pe Str. Iazului, nr. 13-15, iar evenimentul de deschidere va avea loc incepand cu ora 12:00.…

- Primaria Turda anunța programul de inaugurare al mult așteptatei salii polivalente Turda Arena. Vom inaugura acest obiectiv cu o serie de evenimente deosebite desfașurate pe parcursul a trei zile pline de distracție și energie pozitiva, menite sa va ofere experiențe unice și sa va incante. Detaliile…

- Potaissa Turda s-a impus in aceasta seara, scor 27-23, pe terenul celor de la Universitatea Cluj, intr-o partida ce a contat pentru etapa a XX-a, din Liga Zimbrilor. Turdenii au avut mari probleme de lot, neputand sa conteze astazi pe Dumitriu, Ghivil, Cintec, Hanțaru și Reza, iar Lazar și Talas nu…

- ADVERTORIAL. Cand intri intr-un cazino cu un buget limitat, gestionarea banilor devine o abilitate esențiala. Este ușor sa te lași prins de atmosfera vibranta și de emoțiile jocurilor de noroc, dar un buget bine gestionat este cheia unei experiențe placute și responsabile. In acest articol, vom explora…

- Patiseria Presto cauta vanzatoare, iar Clinica Sanovil angajeaza asistent medical generalist, infirmiera și fiziokinetoterapeut. TehnoProdPlast are nevoie de Analist cumparari – vorbitor de limba germana. Noi locuri de munca sunt disponibile la Sercaver SRL, ItalTextil Sarata, Eurocompozite SRL, CML…

- Distribution Services Management o companie specializata in distributie si ecommerce cu activitate in 5 tari angajeaza Marketing and Customer Succes Specialist si Operator Logistic. Viziunea noastra Viziunea noastra este sa aducem inovație și calitate in viața clienților și partenerilor noștri prin…