- O romanca a povestit pe o rețea de socializare cum gestul unui cuplu de romani din Turnu Severin i-a salvat vacanța. Femeia a reușit in aproximativ doua ore sa-și recupereze documentele pentru care ar fi trebuit, cel mai probabil, sa alerge saptamani intregi.

- Giulia Nahmany a venit in Romania pe cand avea 12 ani, dupa o buna perioada in care ea și parinții s-au mutat in Belgia. Vedeta are o relație apropiata și cu bunica ei, care locuiește in Israel și despre care spune ca i-a dat o mulțime de lecții.

- Geanina Ilieș a fost invitata la ediția de astazi a emisiunii Vacanța de Vedeta de la Antena Stars, unde a vorbit despre vacanțele in care a fost, dar și despre fiul ei. Prezentatoarea TV a marturisit la ce facultate iși dorește sa mearga Patrick. Baiatul vedetei vrea sa se mute departe de Romania.

- Andreea Marin spune ca adora sa calatoreasca și s-a indragostit de Africa, mai ales dupa experiența de pe Muntele Kilimanjaro. Pe langa ca și-a dorit sa aiba parte de ceva diferit, vedeta a mai declarat ca a acceptat aceasta provocare intr-o perioada mai dificila din viața ei.

- Indiferent de varsta secretul este sa imbrațișezi momentul prezent și sa profiți de maxim la el. Ei bine, acesta este motto-ul Ilenei Badiu care nu este doar o impatimita a zonei de fashion, beauty și lifestyle, ci are și poveste uluitoare din vacanțele pe care le face in destinații care nu sunt vizitate…

- Nu știi unde sa calatorești vara aceasta, dar vrei sa iți organizezi deja sejurul? Ei bine, iata cateva idei direct de la specialiștii in turism. Cele mai frumoase locuri unde sa iți petreci vacanța. Chiar și doua țari vecine ale Romaniei sunt pe lista. Unde sa ne petrecem vacanța de vara Calatoria…

- Alex Bodi și Ema Uta sunt mai fericiți de la ultima data. Cei doi au plecat in urma cu cateva zile intr-o noua vacanța departe de Romania și au ales o alta destinație fața de cele care sunt la moda in aceasta perioada.

- Ruby locuiește intr-un apartament pe trei etaje din București, iar acum a apelat la un designer de interior pentru a renova intreaga locuința. Iata imagini cu apartamentul impresionant al artistei.Ruby, cunoscuta cantareața, și-a achiziționat in urma cu ceva timp un impresionant penthouse in București.…