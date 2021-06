Turcia: Interdicție asupra desfășurării unui marș în amintirea manifestațiilor din parcul Gezi Cativa manifestanti s-au prezentat la Istanbul pentru a comemora protestele anti-guvernamentale din parcul Gezi, desi li s-a spus luni ca astfel de evenimente sunt interzise ca urmare a reglementarilor sanitare, in contextul pandemiei de COVID-19, transmite dpa. Organizatorii isi doreau ca evenimentul de luni din apropierea Pietei Taksim sa marcheze opt ani de la protestele din parcul Gezi. In urma cu opt ani, o demonstratie impotriva planurilor de dezvoltare intr-unul din putinele spatii verzi ale metropolei s-a transformat intr-un protest anti-guvernamental major care a durat mai multe zile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

