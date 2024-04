Stiri pe aceeasi tema

- Primarul recent reales al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, se profileaza ca principalul contestatar al domniei presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan. Dar, in unele privinte, el calca pe urmele liderului turc, care a condus orasul in anii 1990, relateaza Reuters.

- Ekrem Imamoglu, primarul in exercițiu al Istanbulului și candidatul principalului partid de opoziție din Turcia, CHP, și-a declarat duminica seara victoria la alegerile pentru funcția de primar al celui mai mare oraș al țarii, potrivit postului turc ATV . Numararea a aproape 99% din voturi la nivel…

- Turcia a organizat alegeri municipale, iar opoziția i-a aplicat președintelui Recep Tayyip Erdogan cel mai mare dezastru electoral din ultimele doua decenii. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a recunoscut duminica victoria istorica a opozitiei la alegerile municipale ! Șeful statului a spus ca,…

- Actualul primar al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, care e și principalul candidat al partidului de opoziție CHP, conduce in fața lui Murat Kurum (candidatul partidului AKP al președintelui Recep Erdogan), la alegerile locale din Istanbul, informeaza Reuters.

- Secțiile de votare s-au inchis duminica la ora 17:00 in Turcia, dupa ce au avut loc alegeri locale in intreaga țara, au anunțat autoritațile de la Ankara. Primele rezultate sunt asteptate la ora 22:00. "Procesul de votare a fost finalizat fara nicio problema, cu excepția catorva incidente", a declarat…

- Maine, in Turcia vor avea loc alegeri locale in 81 de provincii, Partidul AK (AKP) al presedintelui Recep Tayyip Erdogan urmarește sa recastige orasele pe care le-a pierdut in 2019, inclusiv metropola tarii, Istanbul, si capitala Ankara, relateaza Reuters. Maine, sectiile de votare vor fi deschise intre…

- Portul Constanța, situat la Marea Neagra, a inregistrat cele mai mari exporturi de cereale din istorie in 2023, datorita unei creșteri a transporturilor din Ucraina și a proiectelor de infrastructura finanțate de Uniunea Europeana, a anunțat miercuri autoritatea portuara pentru Reuters.Portul a livrat…

- Murat Kurum va candida impotriva primarului actual, Ekrem Imamoglu, reprezentant al Partidului Republican al Poporului CHP si a carui alegere in 2019 a pus capat unei perioade de 25 de ani in care Istanbulul a fost condus de AKP si predecesorii sai islamisti. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l…