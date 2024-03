Maine, in Turcia vor avea loc alegeri locale in 81 de provincii, Partidul AK (AKP) al presedintelui Recep Tayyip Erdogan urmarește sa recastige orasele pe care le-a pierdut in 2019, inclusiv metropola tarii, Istanbul, si capitala Ankara, relateaza Reuters. Maine, sectiile de votare vor fi deschise intre orele locale 7.00 si 16.00 in provinciile estice si intre orele 8.00 si 17.00 in restul tarii. Primele rezultate sunt asteptate duminica, pana la ora locala 22.00. Analistii vad in acest vot un indicator la nivel national al sprijinului de care se bucura Erdogan si al rezistentei opozitiei, in…