- Turcia organizeaza duminica, 31 martie, alegeri municipale in 81 de provincii, Partidul AK (AKP) al presedintelui Recep Tayyip Erdogan urmarind sa recastige orasele pe care le-a pierdut in 2019, inclusiv metropola tarii, Istanbul, si capitala Ankara, relateaza Reuters. Recent, Erdogan a anunțat ca se…

- Presedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor, George Simion, a declarat joi, la Bistrita, ca a avut consfatuiri cu 30 de formatiuni politice neparlamentare, cu care ar urma sa formeze „un bloc comun, democratic” prin care sa fie sustinuti candidatii cu cele mai mari sanse la alegerile locale din 9…

- Condițiile pentru un scrutin liber sunt „practic absente in Belarus”, au avertizat organizațiile civile, inaintea votului ce nu are decat rolul de a cimenta puterea dictatorului care conduce țara de aproape 30 de ani, scriu Associated Press, Deutsche Welle și Politico.Alegatorii din Belarus merg azi…

- Alegerile primare republicane desfasurate marti in statul american Nevada s-au incheiat fara castigator, desi Nikki Haley nu avea practic niciun contracandidat. Scrutinul nu are o miza importanta, din cauza regulilor electorale stabilite de Partidul Republican, insa constituie o lovitura pentru fosta…

- Donald Trump si-a asigurat luni o victorie rasunatoare in Iowa, in prima competitie din Partidul Republican pentru alegerile prezidentiale din 2024, confirmandu-si dominatia asupra celorlalti contracandidati, in ciuda faptului ca se confrunta cu zeci de acuzatii penale. Dornic sa-si ia revansa electorala…

- Intr-un an plin de alegeri cruciale, consecințele alegerilor prezidențiale dintr-un mic arhipelag cu o populație de 24 de milioane de oameni se vor resimți in toata lumea. Pe data de 13 ianuarie, votanții din Taiwan iși vor alege un nou președinte care va da tonul relațiilor dintre cele mai mari doua…

- Murat Kurum va candida impotriva primarului actual, Ekrem Imamoglu, reprezentant al Partidului Republican al Poporului CHP si a carui alegere in 2019 a pus capat unei perioade de 25 de ani in care Istanbulul a fost condus de AKP si predecesorii sai islamisti. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l…

- Conducerea AUR Turda a transmis un comunicat de presa, dupa ce unele declarații aparute in spațiul public ”au produs confuzie și neliniște in randul membrilor și simpatizanților AUR”. Chiar daca nu a facut o nominalizare concreta la adresa lui Adrian Nap, este evident ca precizarile au fost facute in…