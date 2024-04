Turcia: Cel puţin 15 oameni au murit într-un incendiu la Istanbul Cel putin 15 oameni au murit si opt au fost raniti marti intr-un incendiu declansat la subsolul unui imobil rezidential cu 16 etaje din centrul Istanbulului, a anuntat biroul guvernatorului, transmit AFP, Reuters si dpa. Focul, care intre timp a fost stins, a izbucnit in cursul zilei la un club de noapte unde se executau lucrari de reparatii, a mentionat primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu. ‘Bilantul incendiului se ridica la 15 morti si opt raniti. Ranitii au fost transferati la spitale din regiune’, a precizat guvernoratul intr-un comunicat. Sapte dintre raniti sunt in stare grava, au adaugat… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

