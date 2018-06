Stiri pe aceeasi tema

- Candidat la alegerile prezidentiale din Turcia de la sfarsitul saptamanii, liderul partidului prokurd, Selahattin Demirtas, a denuntat din inchisoare, la televiziunea de stat, regimul "represiv" al presedintelui Recep Tayyip Erdogan, candidat la propria succesiune, relateaza AFP. Intemnitat din noiembrie…

- Turcia va ataca taberele militantilor kurzi din muntii din nordul Irakului in Qandil, Sinjar si Makhmur daca guvernul Irakului nu va evacua zona, conform presedintelui Recep Tayyip Erdogan, scrie Reuters conform News.ro . Vorbind intr-un interviu cu CNN Turk, Erdogan a precizat ca Turcia ar putea ataca…

- Turcia va efectua noi operatiuni militare externe asemanatoare cu cea din nordul Siriei indreptata impotriva gruparilor kurde din regiune, a anuntat, duminica, presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, informeaza site-ul postului France 24.

- Partidul Republican al Poporului (CHP), principala formatiune de opozitie in Turcia, l-a desemnat vineri pe deputatul Muharrem Ince sa-l infrunte pe seful statului Recep Tayyip Erdogan in alegerile prezidentiale anticipate de la 24 iunie, relateaza AFP.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, nu intentioneaza sa desfasoare o campanie electorala in Germania, in perspectiva alegerilor prezidentiale anticipate ce vor avea loc in iulie in Turcia, a indicat miercuri o sursa ministeriala, citata de agentia DPA. Nici Erdogan, nici membri ai…

- Principalul partid pro-kurd din Turcia a anunțat miercuri ca fostul sau lider, Selahattin Demirtaș, care se afla la inchisoare, va fi candidatul sau la prezidențiale la alegerile anticipate programate pentru 24 iunie, relateaza AFP.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat miercuri alegeri anticipate legislative si prezidentiale pentru data de 24 iunie, cu un an si jumatate inainte de alegerile la termen, informeaza AFP si Reuters.Seful statului turc a facut anuntul respectiv dupa ce a discutat cu aliatul sau…