Guvernul turc a criticat vineri misiunile diplomatice straine care au emis avertismente de pericol terorist in Turcia dupa incendieri ale Coranului la proteste desfasurate in strainatate in legatura cu politica Ankarei fata de extinderea NATO, transmite DPA, potrivit Agerpres.

