Guvernul olandez spune că ar putea să nu mai folosească Facebook, din cauza securității datelor Guvernul olandez a anunțat vineri ca ar putea inceta sa mai foloseasca paginile de Facebook inainte de venirea verii, dupa un avertisment din partea autoritatii de reglementare a confidentialitatii legate de protecția datelor cu caracter personal, transmite Politico.„Vreau cat mai curand posibil, cel mai tarziu inainte de vacanța de vara, claritate de la Meta despre cum vor raspunde preocuparilor noastre. In caz contrar, vom fi forțați sa renunțam la activitațile noastre pe paginile de Facebook”, a declarat secretarul de stat olandez pentru afaceri digitale, Alexandra van Huffelen, pentru Politico.Autoritatea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Guvernul olandez a declarat vineri ca ar putea fi fortat sa nu mai foloseasca Facebook, dupa un avertisment din partea autoritatii de reglementare a confidentialitatii din Tarile de Jos cu privire la riscurile de confidentialitate ale platformei de socializare detinute de Meta Platforms, transmite CNBC.…

- Autoritatea Olandeza pentru Protectia Datelor (DPA) a emis o declaratie prin care sfatuieste Ministerul de Interne olandez sa nu se bazeze pe paginile de Facebook pentru a comunica cu cetatenii daca nu are o idee clara despre modul in care Facebook utilizeaza datele personale ale persoanelor care viziteaza…

- Potrivit publicației, autoritațile olandeze au incercat sa ajunga la un acord cu compania mama Meta pe tema securitații datelor, insa negocierile nu s-au incheiat cu vreun rezultat. Prin urmare, guvernul a inceput pregatirile pentru a interzice Facebook. Secretarul de stat din cadrul Ministerului de…

