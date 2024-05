Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 19 aprilie, a avut loc inaugurarea magazinului ,,Gio Supermarket” in comuna Adancata in prezența primarului Viorel Cucu. Acesta este unul dintre cele mai mari magazine deschise in zona, oferind viitorilor clienți o mare varietate de produse. Deschiderea pentru clienți a magazinului ,,Gio Supermarket”…

- Atenție mare la coletele primite: o femeie a avut parte de o surpriza extrem de neplacutaO locuitoare din orasul Barnaul a primit din Uzbekistan un scorpion intr-un colet cu farfurii, informeaza Gazeta, potrivit Rador Radio Romania.

- Mai mulți oameni au fost luați ostatici intr-un bar din orașul Ede, din estul Olandei, duminica dimineața, relateaza Reuters. Mai multe locuințe din zona au fost evacuate, a anunțat poliția olandeza.

- Hipermarketul Auchan a introdus un nou concept: coșul surpriza. Aceste coșuri sunt acoeprite, iar clienții care le cumpara afla conținutul lor abia dupa achiziție. In coș sunt adaugate produse eletronice, produse de menaj, decorațiuni sau altele. In primele magazine unde s-a aplicat promoția, clienții…

- Romania are nevoie urgenta de un plan fiscal credibil pe termen mediu, cu o reforma fiscala, a declarat Declan Costello, director general adjunct pentru afaceri economice și financiare din cadrul DG ECFIN.Celine Gauer, responsabila pentru gestionarea PNRR la nivel european, a atras atenția ca multe…

- Noua metoda de frauda, denumita „spoofing” implica transmiterea unor mesaje, prin e-mail sau SMS, aparent trimise de catre institutii bancare de incredere, cu privire la o plata suspecta facuta de persoane care au contur bancare. „Intr-un astfel de context, victimele sunt contactate de diverse persoane…

- Centrul comercial Sun Plaza din Sectorul 4 din București a fost evacuat luni dupa-amiaza, dupa ce s-a umplut de fum. La fața locului sunt mai multe echipaje de pompieri. ACTUALIZARE 16.30 Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, persoanele din centrul comercial au iesit pana la sosirea echipajelor de pompieri.…