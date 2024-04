Guvernul olandez ar putea să nu mai folosească Facebook, din motive de securitate Autoritatea Olandeza pentru Protectia Datelor (DPA) a emis o declaratie prin care sfatuieste Ministerul de Interne olandez sa nu se bazeze pe paginile de Facebook pentru a comunica cu cetatenii daca nu are o idee clara despre modul in care Facebook utilizeaza datele personale ale persoanelor care viziteaza paginile guvernamentale. Ministerul de Interne a cerut anterior DPA sa ofere consiliere daca guvernul ar putea folosi paginile de Facebook intr-un mod conform. Guvernul doreste claritate de la Meta ”cat mai curand posibil, cel mai tarziu inainte de vacanta de vara, cu privire la modul in care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

