- Presedintele francez Emmanuel Macron a repetat, joi, intr-o declarație pentru The Economist, ca, in cazul agravarii situației pe frontul din Ucraina, nu este exclusa o trimitere de trupe occidentale pe teren, in cazul in care Kievul va solicita acest lucru, relateaza AFP, citata de News.ro.„Daca rusii…

- Politicienii spun ca Rusia reprezinta cea mai grava amenințare la adresa securitații europene de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace, dar Rusia este slabita de razboiul din Ucraina și nu este in masura sa atace NATO, spun experții. In schimb, președintele rus vrea sa slabeasca și sa submineze…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri ca Rusia isi concentreaza atacurile sale hibride asupra Finlandei, prin trimiterea de migranti, pentru a destabiliza aceasta tara care „sprijina ferm” Ucraina si care a aderat in urma cu un an la NATO, informeaza AFP.

- Rusia ar putea fi pregatita din punct de vedere militar sa atace tarile NATO in decurs de 5 pana la 8 ani, daca va alege sa faca acest lucru, dupa ce isi va reconstrui fortele afectate de impactul razboiului din Ucraina, a declarat șeful de Stat Major al armatei germane, citat de Reuters, potrivit News.ro.

- Presedintele rus a avertizat joi ca Rusia va fi nevoita sa creasca productivitatea muncii sau sa importe forta de munca, din cauza crizei demografice legate de imbatranirea populatiei, conform EFE. „Nu avem multe optiuni: avem nevoie sa aducem forta de munca din strainatate sau sa crestem productivitatea…

- Presedintele USR, Catalin Drula, sustine ca unii primari USR ar fi fost „santajati” sau „momiti” sa treaca la PSD, in conditiile in care de fata era si liderul social democrat Marcel Ciolacu. „Primarii USR, alesii USR au fost amenintati, santajati sau momiti. Li s-a spus unor primari, cu Ciolacu in…

- Premierul finlandez Petteri Orpo a declarat miercuri ca Rusia se pregateste pentru un „lung conflict cu Occidentul” si a cerut sporirea cheltuielilor militare si mai multa coordonare in domeniul apararii europene, relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, intr-un interviu dat publicitatii…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a concendiat, joi seara, pe șeful militar al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnii, cei doi avand o disputa de mai multe saptamani. Posibilitatea demiterii lui Zalujnii a fost una dintre temele principale in ultimele saptamani, in condițiile unei…