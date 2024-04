Stiri pe aceeasi tema

- Garzile Revolutionare ale Iranului (IRGC) sau Gardienii Revolutiei, trupe paramilitare de elita, au lansat sambata un atac cu drone fara precedent impotriva unor tinte din Israel, a anuntat televiziunea iraniana Press TV, citand surse iraniene, informeaza observatornews.ro .

- Șeful Statului Major iranian spune ca atacul s-a incheiat și de acum forțele iraniene vor raspunde „daca Israelul ne țintește interesele”. El avertizeaza SUA ca daca participa la un atac impotriva Iranului ii va ținti bazele din regiune. Șeful Statului Major iranian a declarat: „Atacul nostru s-a incheiat…

- „Romania condamna in cei mai fermi termeni atacul Iranului impotriva Israelului. Suntem in deplina solidaritate cu poporul israelian in aceste momente dificile. Facem apel la evitarea unei escalade regionale ulterioare”, a scris Klaus Iohannis pe platforma X. Citește și: Testare antidrog in școli. Cum…

- Iran a facut un anunț de ultima ora! Armata a anunțat ca a oprit razboiul impotriva Israelului! Insa, a impus o condiție in ceea ce privește menținerea pacii,iar in acest caz sunt vizate și alte țari. Iata avertismentul ferm și dur al Iranului!

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a precizat, intr-un mesaj pe rețeaua X, ca atacul iranian asupra țarii sale a fost oprit, promițand victoria țarii sale, relateaza CNN.„Am interceptat, am reținut. Impreuna vom caștiga”, a transmis Netanyahu in limba ebraica in primul sau mesaj transmis dupa atacul…

- Presedintele Klaus Iohannis a atransmis un mesaj prin care mentioneaza ca Romania condamna ferm atacul Iranului impotriva Israelului. De asemenea, seful statului face apel la evitarea unei escaladari a conflictului in zona. 39; 39;Romania condamna in cei mai fermi termeni atacul Iranului impotriva Israelului.…

- Lumea se afla din nou in mijlocul unui razboi, de data aceasta in Orientul Mijlociu. Iranul a atacat Israelul cu peste 200 de drone și rachete, insa armata israeliana spune ca majoritatea au fost doborate. Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenta duminica, la cererea Israelului, la o zi…

- Consiliul de Securitate al ONU va discuta, in ziua de 2 aprilie 2024, atacul Israelului asupra capitalei Siriei, orașul Damasc, atac in care a fost lovit un obiectiv diplomatic al Iranului. Atacul aviației israeliene din ziua de 1 aprilie 2024 a lovit intenționat – potrivit informațiilor disponibile…