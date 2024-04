In mijlocul distrugerilor continue din Gaza și a consecințelor globale care le insoțesc, un lucru devine din ce in ce mai clar: campania Iranului impotriva Israelului și, prin extensie, impotriva a ceea ce am putea numi ordinea condusa de americani, devine tot mai puternica. La șase luni de la 7 octombrie, este greu de vazut […] The post Iranul caștiga razboiul din Gaza? first appeared on Ziarul National .