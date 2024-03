Stiri pe aceeasi tema

- MAE a luat nota cu maxima ingrijorare de recentele acuzatii grave privind presupusa implicare a unor membri ai personalului Agentiei Organizatiei Natiunilor Unite de Ajutorare si Lucrari pentru Refugiatii din Palestina in Orientul Apropiat UNRWA in atacurile teroriste ale Hamas impotriva Israelului,…

- Armata israeliana informeaza ca soldații sai continua sa lupte impotriva Hamas in zona Khan Younis din sudul Gazei și Maghazi in centrul Fașiei, cu lovituri efectuate impotriva a peste 150 de ținte aparținand gruparii teroriste. Zeci de agenți Hamas au fost uciși, precizeaza IDF.STIRIPESURSE.RO va prezinta…

- Fortele israeliene isi continua atacurile in orasul Khan Younis si in tabara de refugiati al-Maghazi din centrul Fasiei Gaza, relateaza miercuri agentia DPA. Trupele israeliene au atacat aproximativ 150 de tinte Hamas in ultima zi, au declarat Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) miercuri dimineata.…

- Israelul a bombardat in noaptea de duminica spre luni tabara de refugiați Al-Maghazi din centrul Fașiei Gaza, cel puțin 70 de persoane fiind ucise, a transmis Ministerul Sanatații din enclava, condus de Hamas. In același timp, in primul sau mesaj public din 7 octombrie și pana acum liderul Hamas Yahya…

- LIVE TEXT – Razboi in Israel – Tel Avivul a ordonat evacuari in cel mai mare oras din sudul Gaza (ONU) STIRIPESURSE.RO va prezinta, in format „live text”, principalele știri legate de razboi, pe parcursul zilei de 21 decembrie. UPDATE 21 decembrie, ora 08.05: Tel Avivul a ordonat evacuari in cel mai…

- Armata israeliana sustine ca a descoperit in timpul ofensivei sale „cel mai mare tunel” pe care Hamas l-a sapat sub Fasia Gaza si care duce la doar cateva sute de metri din teritoriul sau, informeaza AGERPRES . Un fotograf al AFP caruia i s-a permis sa mearga acolo a constatat ca tunelul era suficient…

- SUA au menținut presiunea asupra Israelului pentru a face mai mult in protejarea civililor palestinieni in timpul ofensivei violente impotriva militanților Hamas in Gaza, chiar daca Washingtonul s-a opus prin cererii Consiliului de Securitate al ONU privind o incetare imediata a focului. Luptele au…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a indemnat Israelul, care si-a reluat bombardamentele asupra Fasiei Gaza, sa protejeze civilii palestinieni, o conditie in opinia sa pentru o victorie pe teren impotriva Hamas, noteaza AFP. Fostul general de infanterie, care a luptat mai ales in Irak si…