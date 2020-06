Stiri pe aceeasi tema

- "Eu am vazut ca PSD, alaturi de celelalte forte politice, au facut dupa martea neagra si miercurea alba. Am facut curatenie la toate legile care vizau modificari in legile justitiei. Presedintele nu a spus in detaliu la ce legi ale justitiei se refera. Dar din ce stiu eu, Codurile Penale nu au fost…

- Anca Alexandrescu, fosta consiliera a lui Liviu Dragnea si Viorica Dancila, a iesit la atac dupa ce fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader a vorbit intr-un interviu despre presiunile puse de fostul lider PSD Liviu Dragnea pentru modificarea codurilor penale.

- Anca Alexandrescu, fosta consiliera a lui Liviu Dragnea si Viorica Dancila, a iesit la atac dupa ce fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader a vorbit intr-un interviu despre presiunile puse de fostul lider PSD Liviu Dragnea pentru modificarea codurilor penale. Alexandrescu il acuza pe fostul ministru…

- Anca Alexandrescu, fosta consiliera a lui Liviu Dragnea si Viorica Dancila, a iesit la atac dupa ce fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader a vorbit intr-un interviu despre presiunile puse de fostul lider PSD Liviu Dragnea pentru modificarea codurilor penale. Alexandrescu il acuza pe fostul ministru…

- Fostul premier Viorica Dancila confirma, in exclusivitate pentru Adevarul, dezvaluirile facute de Tudorel Toader in legatura cu presiunile exercitate de Liviu Dragnea pentru a scapa de puscarie. Viorica Dancila spune ca intalnirea pe tema amnistiei si gratierii a avut loc la sediul PSD din Baneasa,…

- Fostul premier Viorica Dancila confirma, in exclusivitate pentru Adevarul, dezvaluirile facute de Tudorel Toader in legatura cu presiunile exercitate de Liviu Dragnea pentru a scapa de puscarie. Viorica Dancila spune ca intalnirea pe tema amnistiei si gratierii a avut loc la sediul PSD din Baneasa,…

- "Da, a avut loc acea intalnire in patru, la sediul PSD din Baneasa. Au fost prezenti Dragnea, Tariceanu, Tudorel Toader si eu, in calitate de premier. Imi amintesc perfect ca domnului Tudorel Toder i s-a solicitat amnistie si gratiere. Domnul Dragnea si Tariceanu au sustinut varianta ordonantei de…

- Fostul premier Viroica Dancila confirma, in exclusivitate pentru Adevarul, dezvaluirile facute de Tudorel Toader in legatura cu presiunile exercitate de Liviu Dragnea pentru a scapa de puscarie. Viorica Dancila spune ca intalnirea pe tema amnistiei si gratierii a avut loc la sediul PSD din Baneasa,…