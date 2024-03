Tuberculoza, când și cum apare Tuberculoza poate aparea atunci cand sistemul imunitar este scazut și sunt și alți factori favorizanți: consum de droguri, tutun, alimentație deficitara, cum și cat dormim. Totul despre TBC cu Beatrice Mahler , managerul Institutului Marius Nasta , la Dialogurile Puterii Chiar daca e greu de crezut, somnul insuficient cantitativ sau calitativ are un impact direct negativ asupra imunitații. Și nici nu ne trebuie foarte mult timp, cateva zile, de lipsa de somn, ca sa nu mai vorbim de impactul metabolic pe care il are deficitul de somn, care sa amprenteze foarte mult imunitatea. Medicul Beatrice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

