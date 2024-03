Stiri pe aceeasi tema

- Stabilita in Marea Britanie in urma cu 8 ani, o romana a reflectat la viața ei din Londra și a tras cateva concluzii. Le-a impartașit pe Facebook, iar internautii, mulți dintre ei, i-au dat dreptate, potrivit B1Tv. Englezii nu sunt nici reci, nici neprietenoși, ci, mai degraba, riguroși cu viața privata…

- Un baiețel de 10 ani a murit tragic, dupa ce s-a electrocutat intr-o camera de hotel din Anglia. Copilul era in vacanța cu familia și s-a stins la patru zile dupa incident, scrie observatornews.ro .

- In urma colectarii a peste 1 milion de telefoane mobile, operatorul Green Group, specializat in gestionarea si reciclarea deseurilor de echipamente electrice si electronice iesite din uz, a recuperat 34 kg de aur, 350 de kg de argint si 15 kg de paladiu (metal rar), materiale care pot fi refolosite…

- Expertii din domeniul sanatatii au salutat realizarea unui vaccin care ar putea fi „revolutionar” pentru tratarea cancerului intestinal precoce si care urmeaza sa fie testat in Anglia si Australia. Medicii intentioneaza sa administreze vaccinul pacientilor inainte de operatie, in speranta ca acesta…

- Testul de sange TriNetra-Glio este primul care reușește sa detecteze mai rapid tumorile cerebrale, marind astfel rata de supraviețuire a pacienților. Este un test ieftin, care contribuie la diagnosticarea mai rapida inclusiv a tumorilor ”inaccesibile”, scrie The Guardian . Testul (dezvoltat de Datar…

- Lasand in urma țigara, alcoolul și drogurile, cel mai mare viciu este ”sa nu fii prezent in viața ta”, avertizeaza Mihai Groșan, specialist osteopat. ”Este poate cel mai mare viciu sa nu fii prezent in viața ta, sa nu fii conștient de tine”, spune Mihai Groșan. ”98% dintre cazurile pe care eu le-am…

- Inca de pe vremea comunismului, sensei Florentin era o legenda a artelor martiale din Romania. Numele lui se vehicula doar in soapta, pe la colturi, pentru ca disciplina karate nu era permisa de regimul comunist. Urmariti podcastul “Puterea Cuvantului” pentru a afla povestea vietii de exceptie a legendei…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (MCID) anunta alocarea a 7 milioane de lei pentru 100 de tineri savanti romani, prin programul competitiv de burse “Stefan Odobleja”, din fonduri din Planul National de Cercetare Dezvoltare si Inovare IV pentru stimularea performantelor doctoranzilor…