Astrologii ne-au adus horoscopul pentru ziua de joi, 15 februarie și astfel am aflat ca o zodie pare sa fie protejata de divinitate. Vezi in randurile de mai jos care este aceasta. Berbec Berbecul va ava parte de o zi destul de grea. Nativii s-ar putea confrunta cu unele probleme care i-ar putea face sa se inchida in ei. Izolarea nu este soluția! Taur Taurii sunt astazi in centrul atenției. Pot fi amfitrionii unor petreceri foarte reușite, la care participanții sa se simta foarte bine. Gemeni Nativii Gemeni vor finaliza un proiect important, care va atrage atenția șefilor. Aceștia se vor convinge…