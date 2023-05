Trupa Tvorchi a reprezentat Ucraina la Eurovision 2023. Cine sunt cei doi membri

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul presedintelui ucrainean a negat vineri ca ar fi contactat organizatorii concursului Eurovision pentru a le cere sa-l invite pe Volodimir Zelenski sa vorbeasca la finala care va avea loc sambata in orasul britanic Liverpool.

- Volodimir Zelenski nu a fost lasat sa transmita un mesaj video in finala Eurovision. „Solicitarea lui Zelenski de a se adresa publicului concursului Eurovision, desi facuta cu intentii laudabile, nu poate fi din pacate acceptata, deoarece ar incalca regulile evenimentului”, a declarat Uniunea Europeana…

- Cea mai importanta competiție muzicala din Europa, Eurovision, este gazduita in acest an de Marea Britanie, in perioada 9 - 13 mai. In 2022, trofeul Eurovision a ajuns in Ucraina, insa din motive organizatorice s-a decis ca ediția din 2023 a concursului sa fie organizata in Liverpool.

- Un monument creat ca un "simbol al sperantei" pentru Ucraina a fost inaugurat in orasul englez Liverpool, care va gazdui in curand concursul Eurovision in numele acestei tari grav afectate de razboiul declansat de Rusia, informeaza DPA, citrata de Agerpres.

- Peste 1.800 de narcise galbene, cate una pentru fiecare mila (1,6 km - n.red.) ce separa Ucraina de Liverpool, au fost oferite duminica mamelor din acest oras britanic pentru a marca "drumul spre Eurovision" si pentru "a arata solidaritatea" cu tara devastata de razboiul declansat de Rusia, informeaza…

- In Moldova a avut loc Finala Naționala a Concursului muzical Eurovision 2023. {{665640}}Juriul și publicul au decis cine va reprezenta țara noastra la Liverpool, transmite Noi.md. Astfel, in acest an Republica Moldova va fi reprezentata la Eurovision de Pasha Parfeni In acest an, 37 de țari participa…