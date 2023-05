TRIST – Și-a găsit fratele decedat într-o anexă gospodărească Polițiștii Secției 7 Suciu de Sus au fost sesizați zilele trecute, prin apel 112, de catre un barbat de 72 de ani din Copalnic Manaștur despre faptul ca l-a gasit spanzurat pe fratele acestuia intr-o anexa gospodareasca a unui imobil din satul Carpiniș. Din primele verificari efectuate de polițiștii ajunși la fața locului s-a stabilit ca persoana decedata este un baimarean de 63 de ani: „ In urma examinarii exterioare a cadavrului nu au fost identificate urme vizibile de violența. Corpul neinsuflețit a fost transportat la morga Spitalului Județean Baia Mare, in vederea efectuarii necropsiei. In… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

